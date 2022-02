San Donato: al via il progetto ZERO97 – Open Air Museum, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio di Urban Art |Gallery| (Di mercoledì 23 febbraio 2022) progetto pubblico e gratuito di conservazione e valorizzazione del patrimonio di Urban Art del territorio attraverso interventi artistici, conferenze, tour guidati e workshop Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 23 febbraio 2022)pubblico e gratuito dideldiArt del territorio attraverso interventi artistici, conferenze, tour guidati e workshop

Advertising

wonderful_g : RT @Capelvenere1: Credo fossimo nel 1962, quinta elementare, e la scuola organizzò una visita a Metanopoli. Ci dissero che avremmo visto ch… - lacomune : RT @tetetod: Bicicletta rubatta dal box GT Transeo 29 22/02/2022 San Donato Milanse, MI @ComuneSDM @lacomune #polizia #bicicletta #rubato #… - nerimatteo : @Smartitina @Mapio Da me in San Donato già così da novembre - AndreaMarano11 : RT @ANPI_Scuola: > ai #fascisti non basta avergli sottratto l’infanzia; gli tolgono anche la vita. Per non dimenticare: nei giardini pubbli… - sanibubi : col cuore in mano voglio dire che spero san possa ricevere durante il corso della sua vita il doppio dell’amore c… -