Salute: ecco cosa fare a casa per dare benessere al cuore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Anche i lavori domestici, come cucinare e lavare i piatti, danno benessere alla Salute del cuore. Sono attività così come camminare a passo svelto, fare ginnastica o andare in piscina, che possono aiutare gli anziani a mantenersi in Salute. Lo sostiene uno coordinato dall’Università della California a San Diego, che ha stimato un rischio inferiore del 62% di morte per malattie cardiovascolari tra le donne che svolgono 4 ore al giorno di attività, comprese quelle domestiche. La ricerca, pubblicata sul Journal of the American Heart Association, è stata condotta su oltre 5.000 donne americane tra i 63 e 97 anni che non avevano malattie cardiache all’inizio dello studio. Le partecipanti hanno indossato un accelerometro per quantificare il tempo trascorso in movimento. L’analisi ha mirato ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Anche i lavori domestici, come cucinare e lavare i piatti, dannoalladel. Sono attività così come camminare a passo svelto,ginnastica o anin piscina, che possono aiutare gli anziani a mantenersi in. Lo sostiene uno coordinato dall’Università della California a San Diego, che ha stimato un rischio inferiore del 62% di morte per malattie cardiovascolari tra le donne che svolgono 4 ore al giorno di attività, comprese quelle domestiche. La ricerca, pubblicata sul Journal of the American Heart Association, è stata condotta su oltre 5.000 donne americane tra i 63 e 97 anni che non avevano malattie cardiache all’inizio dello studio. Le partecipanti hanno indossato un accelerometro per quantificare il tempo trascorso in movimento. L’analisi ha mirato ...

Advertising

ilgiornale : Intoppi sulle multe da inviare ai no vax ultracinquantenni che non si sono ancora vaccinati e hanno giocato d'antic… - quotidianodirg : #Saluteebenessere #cucinare Salute: ecco cosa fare a casa per dare benessere al cuore - messveneto : Come riconoscere il Long Covid: ecco quali sono i sintomi: Il ministero della Salute ha deciso di finanziare un pro… - Nonsprecare : Succo di mele, ecco perché fa bene alla salute e come prepararlo - mikrousmagous : RT @OrtigiaP: REGNO UNITO - Ecco le medicine date alla regina malata di covid: - Sotrovimab che è un anticorpo monoclonale - Stromectol che… -