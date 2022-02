Saltato l’accordo tra Michelle Hunziker ed Elisabetta Franchi? Odino Trussardi però torna a casa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ ancora una volta la rivista Chi che parla di alcuni presunti retroscena della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Elisabetta Franchi è stata tirata in ballo più volte ma lei è una delle amiche più care dell’imprenditore. Sembra che prima dell’addio tra Michelle e Tomaso la Hunziker dovesse partecipare alla sfilata della stilista, che tra loro ci fosse un accordo relativo alla Fashion Week di Milano. Alfonso Signorini nel suo settimanale riporta che Michelle Hunziker avrebbe dovuto prendere parte alla sfilata di Elisabetta Franchi con uno spazio dedicato alla promozione dei suoi cosmetici, al suo marchio. Tutto sarebbe Saltato dopo la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ ancora una volta la rivista Chi che parla di alcuni presunti retroscena della separazione die Tomasoè stata tirata in ballo più volte ma lei è una delle amiche più care dell’imprenditore. Sembra che prima dell’addio trae Tomaso ladovesse partecipare alla sfilata della stilista, che tra loro ci fosse un accordo relativo alla Fashion Week di Milano. Alfonso Signorini nel suo settimanale riporta cheavrebbe dovuto prendere parte alla sfilata dicon uno spazio dedicato alla promozione dei suoi cosmetici, al suo marchio. Tutto sarebbedopo la ...

Advertising

nuccia20 : RT @ilfoglio_it: È saltato l'incontro Letta-Conte in programma per l'ora di pranzo. Segno che un accordo tra #Pd e #M5s sulle elezioni ammi… - danieledv79 : RT @ilfoglio_it: È saltato l'incontro Letta-Conte in programma per l'ora di pranzo. Segno che un accordo tra #Pd e #M5s sulle elezioni ammi… - RistagnoAnna : RT @ilfoglio_it: È saltato l'incontro Letta-Conte in programma per l'ora di pranzo. Segno che un accordo tra #Pd e #M5s sulle elezioni ammi… - tinaloi15 : RT @ilfoglio_it: È saltato l'incontro Letta-Conte in programma per l'ora di pranzo. Segno che un accordo tra #Pd e #M5s sulle elezioni ammi… - ilfoglio_it : È saltato l'incontro Letta-Conte in programma per l'ora di pranzo. Segno che un accordo tra #Pd e #M5s sulle elezio… -

Ultime Notizie dalla rete : Saltato l’accordo Saltato l'accordo tra Michelle Hunziker ed Elisabetta Franchi? Odino Trussardi però torna a casa Ultime Notizie Flash