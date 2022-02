Saga Coffee | operai approvano all’unanimità l’accordo per il rilancio dello stabilimento Fiom | “Una lotta esemplare durata 100 giorni”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel centesimo giorno di presidio davanti alla fabbrica, i lavoratori delladi Gaggio Montano, sull’appennino bolognese, hanno approvatoil protocollo d’intesa per ilsiglato il 18 febbraio con nuova società partecipata dalle aziende Tecnostamp e Minifaber. Un vero e proprio plebiscito: su 196 aventi diritto, hanno votato in 193 e la totalità ha dato parere favorevole al. Nessuno contrario e nessuna scheda bianca.definitivo, fa sapere la-Cgil, sarà firmato domani, giovedì 24 febbraio, in Regione Emilia Romagna alla presenza dell’assessore al Lavoro Vincenzo Colla, degli imprenditori Triulzi e Melocchi, dei vertici di Evoca e della città metropolitana di ...

FiomGD : FIOM Bologna > SAGA COFFEE: Concluso il referendum sul protocollo sottoscritto in Regione. Lavoratori e Lavoratrici… - emiliapost_ : Vicina la chiusura delle trattative sulla Newco che assorbirà Saga Coffee. Si impegnano ad #assumere 137 dipendenti… - CatelliRossella : FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: BENE! Intesa Saga Coffee: valanga di sì, tutti i lavoratori approvano l’arrivo dei nu… - radiofujiko : #SagaCoffee, i lavoratori approvano l’intesa: «Ha vinto la comunità». #Bologna @FiomBologna @RegioneER - news_modena : L’esito del referendum al Presidio Saga Coffee sul Protocollo sottoscritto venerdì scorso in Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Saga Coffee

Leggi Anche, dopo 96 giorni di presidio dei lavoratori arriva l'accordo per la vendita e il rilancio dello stabilimento di Gaggio Montano Questa preoccupazione per i lavoratori dei paesi ..."Una grande prova di democrazia". La Fiom - Cigl definisce così l'approvazione all'unanimità, da parte dei lavoratori delladi Gaggio Montano, nell'appennino bolognese, del protocollo d'intesa sottoscritto in Regione il 18 febbraio tra i sindacati, l'assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla, e gli ...BOLOGNA - Favorevoli: 193. Contrari: zero. È un plebiscito il voto con cui i lavoratori della Saga Coffee hanno approvato l'accordo raggiunto la settimana scorsa in Regione sulla ripartenza della ...Hanno votato 193 lavoratori su 196 e tutti si sono espressi per il ’sì’. Domani la firma definitiva in Regione con gli acquirenti ...