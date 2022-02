Russia-Ucraina: le possibili conseguenze per la F1 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe avere conseguenze anche sul mondo della F1. Si teme una possibile cancellazione del Gran Premio di Sochi ma anche ripercussioni economiche per il team Haas. Il nuovo motore Renault tra potenza e poca affidabilità Russia-Ucraina: cosa rischia la F1? La costante tensione tra la Russia e l’Ucraina rischia di avere conseguenze anche sul mondo dello sport. Per quanto riguarda il calcio, la UEFA sta seriamente pensando di non far disputare la finale della UEFA Champions League in quel di San Pietroburgo il prossimo maggio. Per la Formula Uno invece le conseguenze potrebbe essere molteplici. In primis la possibile cancellazione del Gran Premio di Sochi, tappa fissa del campionato mondiale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il conflitto traedpotrebbe avereanche sul mondo della F1. Si teme una possibile cancellazione del Gran Premio di Sochi ma anche ripercussioni economiche per il team Haas. Il nuovo motore Renault tra potenza e poca affidabilità: cosa rischia la F1? La costante tensione tra lae l’rischia di avereanche sul mondo dello sport. Per quanto riguarda il calcio, la UEFA sta seriamente pensando di non far disputare la finale della UEFA Champions League in quel di San Pietroburgo il prossimo maggio. Per la Formula Uno invece lepotrebbe essere molteplici. In primis la possibile cancellazione del Gran Premio di Sochi, tappa fissa del campionato mondiale ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - M5S_Senato : L'informativa al Senato del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale @luigidimaio sulla cri… - PaoloCaminiti1 : RT @fabiorampelli: - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del Pd Le… -