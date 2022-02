Russia-Ucraina: la crisi gonfia il costo di pane, pasta e biscotti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi tra Russia e Ucraina rischia di causare nuovi rincari. L’allarme è stato lanciato dalle associazioni di categoria: la possibile invasione russa inciderebbe drasticamente sul mercato del grano e delle materie prime agricole. I prezzi dei cereali a livello internazionale potrebbero lievitare in maniera importante. “A preoccupare – evidenzia la Coldiretti – è il fatto che il conflitto possa danneggiare le infrastrutture e bloccare le spedizioni dai porti del Mar Nero con un crollo delle disponibilità sui mercati mondiali ed il rischio concreto di carestie e tensioni sociali“. L’Ucraina produce circa 36 milioni di tonnellate di mais per l’alimentazione animale (5° posto nel mondo) e 25 milioni di tonnellate di grano tenero per la produzione del pane (7° posto al mondo). Inoltre, ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Latrarischia di causare nuovi rincari. L’allarme è stato lanciato dalle associazioni di categoria: la possibile invasione russa inciderebbe drasticamente sul mercato del grano e delle materie prime agricole. I prezzi dei cereali a livello internazionale potrebbero lievitare in maniera importante. “A preoccupare – evidenzia la Coldiretti – è il fatto che il conflitto possa danneggiare le infrastrutture e bloccare le spedizioni dai porti del Mar Nero con un crollo delle disponibilità sui mercati mondiali ed il rischio concreto di carestie e tensioni sociali“. L’produce circa 36 milioni di tonnellate di mais per l’alimentazione animale (5° posto nel mondo) e 25 milioni di tonnellate di grano tenero per la produzione del(7° posto al mondo). Inoltre, ...

