Russia-Ucraina, Guerini: "i nostri soldati sul campo in Lettonia e Romania" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Prime sanzioni applicate alla Russia che non retrocede La situazione sul fronte russo non sembra migliorare. Tant'è che gli stati membri della Nato hanno mobilitato le proprie truppe. L'Italia, ha detto il ministro della Difesa Guerini: "l'Italia contribuisce con le attività sul terreno dei nostri militari in Lettonia, con l'air policing in Romania, con la sorveglianza marittima nel Mediterraneo orientale e con le ulteriori misure di innalzamento della prontezza operativa che in queste settimane sono state implementate. Misure che, ancora una volta, vanno intese come lo stimolo a un vero confronto costruttivo. Proprio questo è il senso della deterrenza: esortare la Russia a non alimentare il conflitto e scegliere la via della diplomazia". La via della diplomazia è sempre aperta, a ...

