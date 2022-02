Rosario Triolo | Vedo una rivalità a distanza tra Foggia ed Acosta - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosario Triolo

Motosprint.it

A margine della presentazione in streaming di Sky Motori , abbiamo parlato con, voce per Moto2 e Moto3, dei temi caldi post test di entrambe ad una settimana dall'inizio del Mondiale. Ne è uscita una chiacchierata interessante e con diversi spunti, non soltanto ...... raccontati da Ivan Nesta e altre voci tecniche a rotazione) e il debutto su Sky del Mondiale rally WRC (13 Round in programma nella stagione in corso, con le voci di Lucio Rizzica e, ...La squadra di Sky Sport MotoGP Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, commenta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 il racconto è affidato a Rosario ...Tante nuove sfide nella casa dei motori di Sky, che si appresta a raccontare una stagione motoristica mai così ricca, con più campionati e niente soste su Sky e in streaming su NOW. Radio Deejay è par ...