Rosalinda Cannavò: “Sempre Avanti”, tra passato, presente e futuro (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Sempre Avanti”, il primo singolo di Rosalinda Cannavò, sarà disponibile dalla mezzanotte di Venerdì 25 Febbraio S’intitola “Sempre Avanti”, il primo singolo di Rosalinda Cannavò – in arte Adua Del Vesco – pronto a sbarcare su tutte le piattaforme digitali il prossimo Venerdì 25 Febbraio. Dalla mezzanotte che anticipa l’ultimo weekend del mese, quindi, sarà possibile scaricare il nuovo e ambizioso progetto musicale di Rosalinda Cannavò che, come la stessa protagonista dichiara, è un brano introspettivo volto a raccontare le due facce di una stessa medaglia. Era ora che una donna, una giovane, talentosa e bellissima donna, si sbilanciasse senza pudore non solo sulle proprie sofferenze e fragilità, ma anche – e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) “”, il primo singolo di, sarà disponibile dalla mezzanotte di Venerdì 25 Febbraio S’intitola “”, il primo singolo di– in arte Adua Del Vesco – pronto a sbarcare su tutte le piattaforme digitali il prossimo Venerdì 25 Febbraio. Dalla mezzanotte che anticipa l’ultimo weekend del mese, quindi, sarà possibile scaricare il nuovo e ambizioso progetto musicale diche, come la stessa protagonista dichiara, è un brano introspettivo volto a raccontare le due facce di una stessa medaglia. Era ora che una donna, una giovane, talentosa e bellissima donna, si sbilanciasse senza pudore non solo sulle proprie sofferenze e fragilità, ma anche – e ...

Advertising

Buolj2 : RT @rosalindaamazi1: Rosalinda Cannavo’ e Aida Yespica che si fanno i complimenti a vicenda , tutto per me ! - rosalindaamazi1 : Rosalinda Cannavo’ e Aida Yespica che si fanno i complimenti a vicenda , tutto per me ! - rosalindaamazi1 : RT @music20Alexa: #italia #Portugal #brasil Pre-order “Sempre Avanti” by Rosalinda Cannavò Apple Music: - pinkredam : Non io che mi ritrovo la tl piena di tweet su Rosalinda Cannavò #RosalindaCannavo - Buolj2 : RT @lellaecontenta: Rosalinda Cannavo in fashion week #rosalinda -