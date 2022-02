Roma, spaccio a conduzione familiare: oltre 6 kg di droga in casa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto è iniziato da una lite tra fratello e sorella: una situazione che ha fatto sì intervenisse la polizia, entrando nella loro abitazione per calmare le acque. E’ stato allora che i poliziotti del commissariato Spinaceto insieme a quelli della Sezione Volanti e del X Distretto Lido, hanno trovato nella casa delle bustine sospette, un bilancino di precisione e quelli che sembravano residui di marijuana. I poliziotti hanno così deciso di fare una perquisizione, rinvenendo così ben altro. spaccio a Roma: sgomberata attività illecita All’interno dell’abitazione, dove erano presenti madre, sorella e fratello, un ragazzo italiano di 21 anni, sono stati trovati 3 kg di hashish e 3,5 kg di marijuana. Non solo: gli agenti hanno provveduto a perquisire anche un’altra abitazione usata dal 21enne ma di proprietà del nonno. Qui hanno trovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto è iniziato da una lite tra fratello e sorella: una situazione che ha fatto sì intervenisse la polizia, entrando nella loro abitazione per calmare le acque. E’ stato allora che i poliziotti del commissariato Spinaceto insieme a quelli della Sezione Volanti e del X Distretto Lido, hanno trovato nelladelle bustine sospette, un bilancino di precisione e quelli che sembravano residui di marijuana. I poliziotti hanno così deciso di fare una perquisizione, rinvenendo così ben altro.: sgomberata attività illecita All’interno dell’abitazione, dove erano presenti madre, sorella e fratello, un ragazzo italiano di 21 anni, sono stati trovati 3 kg di hashish e 3,5 kg di marijuana. Non solo: gli agenti hanno provveduto a perquisire anche un’altra abitazione usata dal 21enne ma di proprietà del nonno. Qui hanno trovato ...

