Roma, recuperato anche Mkhitaryan: a disposizione contro lo Spezia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Buone notizie in casa Roma. Da domani, giovedì 24 febbraio, infatti tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista giallorosso sarà dunque a disposizione di mister José Mourinho per la sfida di domenica contro lo Spezia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Buone notizie in casa. Da domani, giovedì 24 febbraio, infatti tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo Henrikh. Il trequartista giallorosso sarà dunque adi mister José Mourinho per la sfida di domenicalo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, recuperato anche Henrikh #Mkhitaryan: sarà a disposizione di #Mourinho contro lo Spezia - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Roma; recuperato anche Shomurodov per lo Spezia Emergenza quasi passata per Mourinho, dietro tornerà a 3 - corgiallorosso : #Roma, Mou sorride: recuperato anche #Shomurodov - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Recuperato anche Shomurodov in vista del match contro lo Spezia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Recuperato anche Shomurodov in vista del match contro lo Spezia -