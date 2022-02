Roma | possibile ritorno per Totti?

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francescoe lapotrebbero tornare ad essere più vicini rispetto agli ultimi anni: spesso in Tribuna non è da escludere un suoNelle ultime settimane Francescoè sempre all’Olimpico per seguire la. Secondo la Gazzetta dello Sport non è da escludere unnella società giallorossa. Il rapporto con i Friedkin e Tiago Pinto sembra essere buono e lo stesso ex capitano e bandiera dellavaluterebbe un’eventuale offerta da parte della società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

borghi_claudio : Roma, 18 feb. - 'Io voglio uscire al più presto possibile dall'emergenza, voglio eliminare le restrizioni. A giorni… - sole24ore : ?? Il sottosegretario alla Salute #Costa ha dichiarato di non essere d'accordo sulla possibile presenza di #Djokovic… - CarloCalenda : Voglio iniziare ringraziando chi ha reso possibile l'avventura di @Azione_it in questi due anni. Lo staff - ragazzi… - DFDYR98 : @cesololinter199 @85FdR Possibile che sia così difficile capire che l ambiente di Roma è una merda e sia particolar… - ilRomanistaweb : #SpeziaRoma, partita la vendita dei biglietti riservati ai tifosi giallorossi Dalle ore 12 è possibile acquistare… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma possibile

... è l'obiettivo del progetto 'Respiro' presentato questa mattina a. Si tratta di un'iniziativa ... È stata resanell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato ...Saràpartecipare in presenza in base alla capienza della sala e sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Ultima generazione . "I fenomeni metereologici estremi e i ...Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Il 17 febbraio mi sono recato a Mosca per incontrare il ministro degli Esteri Lavrov. Nel corso dei colloqui abbiamo affrontato in ...Nuova giornata di disagi per i passeggeri del trasporto pubblico. Venerdì 25 febbraio si svolgerà un nuovo sciopero (per le modalità a Roma, Bologna e Ferrara cliccare qui). Lo sciopero di 24 ore a li ...