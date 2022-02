Roma, la lista Calenda già vicina alla scissione: i renziani accusano Azione di inciucio con il M5S. L’ex ministro: “Sceneggiata indegna” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Italia Viva e Azione, i partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda, avevano corso alle comunali di Roma uniti sotto un solo simbolo. Dopo poco più di cento giorni sembrano già vicini a una scissione. I malumori tra le due anime della lista Calenda, nell’aria fin dall’insediamento, sono precipitati nella tarda serata di martedì: il casus belli è stata l’elezione dei presidenti delle commissioni speciali Expo 2030 e Giubileo 2025, che spettano alle opposizioni. La prima era stata promessa dal sindaco Roberto Gualtieri al Movimento 5 Stelle, la seconda alla lista Calenda. Per la commissione Expo i grillini hanno indicato L’ex sindaca Virginia Raggi, nome mal digerito anche dal Pd dopo anni di polemiche contro la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Italia Viva e, i partiti di Matteo Renzi e Carlo, avevano corso alle comunali diuniti sotto un solo simbolo. Dopo poco più di cento giorni sembrano già vicini a una. I malumori tra le due anime della, nell’aria fin dall’insediamento, sono precipitati nella tarda serata di martedì: il casus belli è stata l’elezione dei presidenti delle commissioni speciali Expo 2030 e Giubileo 2025, che spettano alle opposizioni. La prima era stata promessa dal sindaco Roberto Gualtieri al Movimento 5 Stelle, la seconda. Per la commissione Expo i grillini hanno indicatosindaca Virginia Raggi, nome mal digerito anche dal Pd dopo anni di polemiche contro la sua ...

geldy63 : @CarloCalenda Quindi sta dicendo che potendo, votare un eletto della vostra lista che poteva dimostrare il suo valo… - MarcelloChioven : @valerio_casini Bravo. Lavorate per il giusto e non per quello che pensa Calenda o comunque sentitevi liberi di agi… - Favollo2 : @rep_roma Una lista di palloni gonfiati, campeggiata da un pallone gonfiato. Se dovesse esplodere, verrebbe giù mez… - giuliog : RT @rep_roma: Expo2030, l'incoronazione di Virginia Raggi fa esplodere la lista Calenda [aggiornamento delle 02:01] - JohnHard3 : RT @rep_roma: Expo2030, l'incoronazione di Virginia Raggi fa esplodere la lista Calenda [aggiornamento delle 02:01] -