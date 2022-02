Roma, il matrimonio tra Azione e Italia Viva in Campidoglio è già finito: i consiglieri renziani escono dal gruppo della Lista Calenda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Doveva essere la dimostrAzione che il campo riformista unito può vincere, un “laboratorio” esportabile da Roma verso l’Italia. È invece finito in un men che non si dica il matrimonio elettorale tra Azione e Italia Viva, che dopo aver sostenuto la candidatura di Carlo Calenda, avevano formato un gruppo unico in Campidoglio con il nome dell’ex ministro dello Sviluppo economico. Dopo 24 ore di botta e risposta, insulti e punzecchiature sui social, i due consiglieri renziani Valerio Casini e Francesca Leoncini hanno deciso di uscire dal gruppo Lista Calenda. Lo strappo si è consumato martedì per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Doveva essere la dimostrche il campo riformista unito può vincere, un “laboratorio” esportabile daverso l’. È invecein un men che non si dica ilelettorale tra, che dopo aver sostenuto la candidatura di Carlo, avevano formato ununico incon il nome dell’ex ministro dello Sviluppo economico. Dopo 24 ore di botta e risposta, insulti e punzecchiature sui social, i dueValerio Casini e Francesca Leoncini hanno deciso di uscire dal. Lo strappo si è consumato martedì per la ...

