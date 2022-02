Roma, bufera in una scuola media: la prof mostra le gesta di “Super Patata”, l’eroina che si alza la gonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scoppiano le polemiche in una scuola media di Roma. Alla base delle lamentele dei genitori le lezioni di una professoressa di italiano che sostituisce la docente in maternità. Secondo quanto racconta l’edizione de Il Messaggero, la prof avrebbe mostrato ai suoi alunni un video che rappresentava le gesta di Super Patata, un’eroina che sconfiggeva il male alzando la gonna e sparando fulmini e saette. Al punto, come riporta anche Open, da portare i ragazzini a chiedere alle loro compagne: «Allora anche tu hai la Super Patata, me la fai vedere?». Una lezione che sarebbe stata accompagnata anche dalla frase «non dite niente ai genitori». scuola, polemiche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scoppiano le polemiche in unadi. Alla base delle lamentele dei genitori le lezioni di unaessoressa di italiano che sostituisce la docente in maternità. Secondo quanto racconta l’edizione de Il Messaggero, laavrebbeto ai suoi alunni un video che rappresentava ledi, un’eroina che sconfiggeva il malendo lae sparando fulmini e saette. Al punto, come riporta anche Open, da portare i ragazzini a chiedere alle loro compagne: «Allora anche tu hai la, me la fai vedere?». Una lezione che sarebbe stata accompagnata anche dalla frase «non dite niente ai genitori»., polemiche ...

