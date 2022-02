Robot anti assembramento | Succede in diversi paesi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La pandemia ha costretto il mondo a prendere delle misure precauzionali che prima erano inimmaginabili. Una di queste riguarda i Robot anti assembramento, pronti a garantire il distanziamento sociale in luoghi affollati. Drone anti assembramento – curiosauro.itStop all’assembramento Il controllo del distanziamento sociale è diventato un must in tutto il mondo per limitare la diffusione del Covid-19. Una delle soluzioni degli ultimi tempi riguarda i Robot anti assembramento, creati proprio per far mantenere le distanze tra le persone. Al momento, nonostante le misure anti-contagio si stiano riducendo, rimane ancora necessario stare lontani fisicamente gli uni dagli altri. Le forze dell’ordine non ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La pandemia ha costretto il mondo a prendere delle misure precauzionali che prima erano inimmaginabili. Una di queste riguarda i, pronti a garre il distanziamento sociale in luoghi affollati. Drone– curiosauro.itStop all’Il controllo del distanziamento sociale è diventato un must in tutto il mondo per limitare la diffusione del Covid-19. Una delle soluzioni degli ultimi tempi riguarda i, creati proprio per far mantenere le distanze tra le persone. Al momento, nonostante le misure-contagio si stiano riducendo, rimane ancora necessario stare lontani fisicamente gli uni dagli altri. Le forze dell’ordine non ...

