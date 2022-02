Roberto Repole è il nuovo arcivescovo di Torino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Don Roberto Repole nominato da Papa Francesco arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Il sacerdote e teologo, 55 anni, prende il posto di monsignor Cesare Nosiglia che ha lasciato l’incarico per aver superato i limiti d’età. Tra i tanti incarichi ricoperti spiccano quelli di preside della sezione di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (dal 2016 finora) e membro del Consiglio direttivo dell’agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità dell’Università e Facoltà ecclesiastiche, Avepro (dal 2016 finora). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Donnominato da Papa Francescodie vescovo di Susa. Il sacerdote e teologo, 55 anni, prende il posto di monsignor Cesare Nosiglia che ha lasciato l’incarico per aver superato i limiti d’età. Tra i tanti incarichi ricoperti spiccano quelli di preside della sezione didella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (dal 2016 finora) e membro del Consiglio direttivo dell’agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità dell’Università e Facoltà ecclesiastiche, Avepro (dal 2016 finora). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

