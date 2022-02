Rivoluzione su Instagram: arrivano i like alle Stories (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – I like alle Storie di Instagram ora sono realtà: la novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. Una nuova modalità per lasciare il ‘segno’ sui contenuti che si apprezzano di più, una funzionalità per sostenere attivamente i profili e le pagine che gli utenti maggiormente amano. Come funzionano i like alle Stories? Se prima era possibile reagire alle Storie solo tramite emoticon oppure attraverso messaggi privati, ora un’icona a forma di cuore permetterà a ogni utente di mostrare il proprio apprezzamento diretto al proprio creator preferito. Il classico like che tutti hanno imparato a conoscere, ma applicato alle Storie. La nuova icona si trova al fianco della barra di testo, vicino all’aeroplanino di carta destinato a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – IStorie diora sono realtà: la novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. Una nuova modalità per lasciare il ‘segno’ sui contenuti che si apprezzano di più, una funzionalità per sostenere attivamente i profili e le pagine che gli utenti maggiormente amano. Come funzionano i? Se prima era possibile reagireStorie solo tramite emoticon oppure attraverso messaggi privati, ora un’icona a forma di cuore permetterà a ogni utente di mostrare il proprio apprezzamento diretto al proprio creator preferito. Il classicoche tutti hanno imparato a conoscere, ma applicatoStorie. La nuova icona si trova al fianco della barra di testo, vicino all’aeroplanino di carta destinato a ...

Advertising

fisco24_info : Novità su Instagram: arrivano i Like alle Stories: (Adnkronos) - Nuova rivoluzione sul popolare social network: ecc… - UCH1IH4 : NOOOOO CHE RIVOLUZIONE FINALMENTE SI PUÒ METTERE MI PIACE ALLE STORIE SU INSTAGRAM, PER ME L’INTERAZIONE SOCIALE PUÒ ANCHE FINIRE QUI - ROSICAVALLO : È necessaria una vera rivoluzione nella società, o meglio nei cuori della collettività, per riportare al centro l’u… - Antigonemintv : Secondo la logica matematica questa è tautologìa: ¨la principessa più richiesta di Italia¨...FORZA JESSI, SEMPRE C… - lapierpierina : RT @Crudeli45198835: La rivoluzione digitale, che non sta avvantaggiando la stragrande maggioranza della popolazione a meno che non lo chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Instagram Novità su Instagram: arrivano i Like alle Stories Nuova rivoluzione sul popolare social network: ecco come funzionano i nuovi mi piace, come usarli e quando I like alle Storie di Instagram ora sono realtà: la novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. ...

Meal kit: che grande comodità! Scopriamo cosa sono e come funzionano Parliamo di una vera e propria rivoluzione del modo di intendere la cucina e gli italiani si sono ...Facebook Clicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram ...

Rivoluzione su Instagram: arrivano i like alle Stories Il Faro online Rivoluzione su Instagram: arrivano i like alle Stories Roma – I like alle Storie di Instagram ora sono realtà: la novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. Una nuova modalità per lasciare il ‘segno’ sui contenuti che si apprezzano di più, una ...

È ancora così difficile mostrare la pancia in gravidanza? Le star e la rivoluzione (in corso) dello stile maternity I migliori look premaman delle influencer e celebrity, nonché i nostri consigli su come vestirsi in gravidanza ...

Nuovasul popolare social network: ecco come funzionano i nuovi mi piace, come usarli e quando I like alle Storie diora sono realtà: la novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. ...Parliamo di una vera e propriadel modo di intendere la cucina e gli italiani si sono ...Facebook Clicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui per seguire Donna Glamour su...Roma – I like alle Storie di Instagram ora sono realtà: la novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. Una nuova modalità per lasciare il ‘segno’ sui contenuti che si apprezzano di più, una ...I migliori look premaman delle influencer e celebrity, nonché i nostri consigli su come vestirsi in gravidanza ...