Risultati Champions League LIVE: Atletico avanti sullo United, Ajax subito brillante (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Risultati Champions League LIVE: tutti gli aggiornamenti degli ottavi di finale. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti di Risultati dagli ottavi di Champions League che si svolgerà tra martedì 15 febbraio e mercoledì 16 marzo. Inizia la fase finale della massima competizione continentale per club con subito un clamoroso big match tra Paris Saint Germain e Real Madrid a rappresentare il piatto forte del menù. Sfida proibitiva per l’Inter di Simone Inzaghi che incrocerà i tacchetti con il LIVErpool di Salah e Manè, mentre per la Juventus avversario sulla carta più agevole, il Villarreal. City, Chelsea e Bayern super favorite con Sporting, Lille e Salisburgo, mentre appare incertissima la sfida tra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti degli ottavi di finale. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti didagli ottavi diche si svolgerà tra martedì 15 febbraio e mercoledì 16 marzo. Inizia la fase finale della massima competizione continentale per club conun clamoroso big match tra Paris Saint Germain e Real Madrid a rappresentare il piatto forte del menù. Sfida proibitiva per l’Inter di Simone Inzaghi che incrocerà i tacchetti con ilrpool di Salah e Manè, mentre per la Juventus avversario sulla carta più agevole, il Villarreal. City, Chelsea e Bayern super favorite con Sporting, Lille e Salisburgo, mentre appare incertissima la sfida tra ...

Advertising

gilnar76 : Risultati Champions League LIVE: Tadic porta in vantaggio l’Ajax #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - cuorejuventiino : @ShinjiVichingo Se non sbaglio comunque se non ci qualifichiamo in champions scatta l’esonero da contratto, però me… - AlesSoleri : @chemmondo @DiInterista @zinedinesocal @AleTav3r_ Ma Tuchel l'allenatore del Chelsea campione in carica della Champ… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, Mercoledì 23 febbraio 2022: Champions League in evidenza - MomentiCalcio : #ChampionsLeagueConcacaf: i risultati degli ottavi di finale: passano Leon e New England Revolution -