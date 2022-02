Rieti | avviata la quarta dose delle vaccinazioni antiCovid all' ex Bosi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)laall'ex. A due giorni dal via libera di Aifa e Ministero della Salute, la Direzione Aziendale della Asl diha avviato oggi,...

la quarta dose delle vaccinazioni antiCovid all'ex Bosi. A due giorni dal via libera di Aifa e Ministero della Salute, la Direzione Aziendale della Asl diha avviato oggi,...la quarta dose delle vaccinazioni antiCovid all'ex Bosi Omicron, Pregliasco: 'Pericolo nuove varianti, estate tranquilla ma inverno 2023 a rischio'Nelle ASL di Rieti, Latina e Frosinone sono state avviate, attraverso la chiamata diretta, le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti Covid-19 per i soggetti estremamente vulnerabili ...La Regione Lazio è la prima in Italia ad aver iniziato la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid ...