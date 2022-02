Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli escono allo scoperto: sui social le prime immagini [FOTO] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Hanno occupato gran parte delle pagine della cronaca rosa per le diverse indiscrezioni che vedevano Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli insieme. Una nuova coppia sullo scenario cinematografico? Indiscrezione confermata, o un fugace rumors? Ora non ci sono dubbi al riguardo. I due attori che dal 24 febbraio 2022 saranno al cinema con L’ombra de giorno … L'articolo Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli escono allo scoperto: sui social le prime immagini FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Hanno occupato gran parte delle pagine della cronaca rosa per le diverse indiscrezioni che vedevanoinsieme. Una nuova coppia sullo scenario cinematografico? Indiscrezione confermata, o un fugace rumors? Ora non ci sono dubbi al riguardo. I due attori che dal 24 febbraio 2022 saranno al cinema con L’ombra de giorno … L'articolo: suileproviene da Velvet Gossip.

ohsoslytherin_ : RICCARDO SCAMARCIO HA 42 ANNI E STA CON BENEDETTA PORCAROLI CHE HA 23 ANNI @benbarnes, io e te quando? - ER_Notizie : Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli al Multiplex, la coppia del momento sbarca a Rimini - ER_Notizie : Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli al Multiplex, la coppia del momento sbarca a Rimini - Tg3web : Arriva nelle sale cinematografiche 'L'ombra del giorno', di Giuseppe Piccioni e con Riccardo Scamarcio e Benedetta… - imtaurusxx : comunque a me la crush per RICCARDO SCAMARCIO non è mai passata. -