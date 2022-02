Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, così è nato l'amore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I due attori, dal 24 febbraio al cinema con L'ombra del giorno, dove interpretano due innamorati, da qualche mese fanno coppia anche nella vita. Galeotto, proprio il set del loro ultimo film Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I due attori, dal 24 febbraio al cinema con L'ombra del giorno, dove interpretano due innamorati, da qualche mese fanno coppia anche nella vita. Galeotto, proprio il set del loro ultimo film

Advertising

zazoomblog : Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli così è nato lamore - #Riccardo #Scamarcio #Benedetta - ParliamoDiNews : Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli fanno ufficialmente coppia #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - ParliamoDiNews : Riccardo Scamarcio l’ha fatto: il gesto pubblico dell’attore #riccardo #scamarcio #gesto #pubblico #dellattore - Chiaramaie14 : In fondo benedetta porcaroli ha realizzato il sogno di tutte noi (ormai) ex adolescenti innamorate di Riccardo scam… - ParliamoDiNews : Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli escono allo scoperto, insieme per il primo red carpet di coppia - Gossip I… -