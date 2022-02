(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nellain onda il 23 febbraio su Retequattro si parlerà anche del fenomenoviolenza nelle città Questa sera alle ore 21.25 su Retequattro, appuntamento con “”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili. Questa settimana diversi iche verranno affrontati: dai dubbi sulle ultime restrizioni, nelle ore in cui il governo sta pensando di allentarle in vistaprimavera, alla preoccupazione per la violenza che nelle ultime settimane si sta consumando nelle strade di alcune delle nostre città. Veronica Gentili aprirà, come sempre, tante finestre sulle storie dei protagonisti, con i collegamenti in diretta e i servizi realizzati dalla squadra di inviati del programma. L'articolo L'Opinionista.

Restizioni anti Covid-19 tra i temi della puntata di Controcorrente

Già in altri paesi leerano state fortemente ridotte o eliminate , tranne che in Italia. ...Laender tedeschi hanno concordato un piano per mettere fine e gran parte delle restrizioni......Sono stati 32.100 i manifestanti che oggi hanno protestato in tutta la Francia contro le...'no pass' è alle porte di Parigi La protesta guidata dai camionisti contro le misure sanitarie...La manifestazione si tiene da tempo negli Usa, come espressione di dissenso nei confronti delle restrizioni anti Coronavirus. Protesta dei camionisti negli Usa, in programma Washington Dopo le recenti ...Con la fine dello stato d’emergenza sarà possibile tornare a mangiare all’aperto in bar e ristoranti senza green pass. Più libertà all’aperto e più cautela al chiuso, con novità anche sui giochi ...