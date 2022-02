Regione Lazio | in arrivo il secondo bando per i ristori a discoteche e sale da ballo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Parte ilRistoroper contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore delledae locali assimilati. Laha stabilito un ulteriore stanziamento di 740.000 euro per sostenere le attività imprenditoriali particolarmente colpite dalla situazione emergenziale comeda. Per ampliare la platea e venire incontro alle richieste della categoria, sono stati rivisti i criteri per l’erogazione del nuovo contributo, ora più favorevoli rispetto al primo. A beneficiare delle misure, oltre alle imprese delclassificate come ...

ItaliaViva : .@robertalombardi assessora del Lazio, non ci vuole nel fronte di centrosinistra. La stessa Lombardi che ha fermato… - gualtierieurope : Il #PNRR è un’opportunità unica per #Roma che dobbiamo cogliere tutti insieme. Domani con i Ministri Giovannini, Ga… - TuttoSuRoma : RT @NewsUnindustria: #Turismo | Camilli a XIX Congresso @CislRomaRieti: “#Lazio si dimostra regione con ottimi fondamentali economici anche… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 febbraio: (Adnkronos) - Numeri Covid - regione… - NewsUnindustria : #Turismo | Camilli a XIX Congresso @CislRomaRieti: “#Lazio si dimostra regione con ottimi fondamentali economici an… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio

... 'da somministrare per via intramuscolare (preferibilmente indeltoidea del braccio)' a ..., via alle prenotazioni Nei documenti che illustrano le caratteristiche del prodotto si specifica ...Lapartecipa con 10 milioni per le co - produzioni realizzati tra una società italiana e società straniere che abbiano un accordo con il Ministero Italiano. Non è solo un appello ma un ...Questa mattina la Giunta regionale ha dato il via libera alla sottoscrizione del contratto di Fiume del Tevere, da Castel Giubileo alla foce, e delle tante azioni connesse a questo. “Uno strumento ...Parte il secondo Bando Ristoro Lazio Discoteche per contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati.