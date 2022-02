Referendum: Marcucci, 'no diktat, neanche da segretari partito' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sui Referendum certo non si possono accettare diktat, neanche dai segretari di partito. Per quanto mi riguarda, studierò i quesiti sulla giustizia e soprattutto gli effetti delle abrogazioni proposte”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci alle telecamere di Libero Tv. “Certo mi auguro l'impegno del Parlamento a proseguire sulla strada delle riforme- continua il parlamentare-siamo a buon punto. Se l'Aula non dovesse farcela, mi auguro ancora un dibattito approfondito nel mio partito”. Per quanto concerne i Referendum non ammessi, Marcucci spiega: “I pronunciamenti della Consulta non si commentano. Posso dire che sono amareggiato sull'eutanasia, speravo in un esito diverso”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Suicerto non si possono accettaredaidi. Per quanto mi riguarda, studierò i quesiti sulla giustizia e soprattutto gli effetti delle abrogazioni proposte”. Così il senatore Pd Andreaalle telecamere di Libero Tv. “Certo mi auguro l'impegno del Parlamento a proseguire sulla strada delle riforme- continua il parlamentare-siamo a buon punto. Se l'Aula non dovesse farcela, mi auguro ancora un dibattito approfondito nel mio”. Per quanto concerne inon ammessi,spiega: “I pronunciamenti della Consulta non si commentano. Posso dire che sono amareggiato sull'eutanasia, speravo in un esito diverso”.

