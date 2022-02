Referendum cannabis e fine vita | ora Amato va anche in tv | “L’Italia si abitui al fatto che la Corte non parla solo con le sentenze” Video La7

Advertising

lorepregliasco : Eutanasia e cannabis avrebbero probabilmente consentito a tutti gli altri referendum (quelli sulla giustizia) di su… - marcocappato : Giuliano Amato ha affermato il falso dicendo che il #referendum non toccherebbe la tabella che riguarda la… - marcocappato : La #Cortecostituzionale presieduta da Giuliano Amato ha completato il lavoro di eliminazione dei #referendum popola… - murieIismo : Il referendum per la cannabis legale - garageinfumo : RT @Blowjoint: Intervista di @ShooterHatesYou a @marcocappato sui referendum Cannabis ed eutanasia. Mi sarebbe piaciuta vederla all'interno… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum cannabis

Con il giudizio di inammissibilità, l'iter delsi arresta: non si andrà a votare per scegliere se legalizzare o meno la. Di conseguenza, le possibilità di un adeguamento normativo ...Il presidente della Corte Costituzionale ha dichiarato: "Ilnon era sulla, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le ...Possibile referendum. Se guardiamo al panorama nazionale, la normativa che riguarda la produzione e la vendita di cannabis legale, non è l’unica questione scottante dell’ultimo periodo. Proprio in ...Si apre venerdì 25 febbraio il XX congresso di Radicali Italiani a Roma presso la sala palatina dell’Eurostars Roma Aeterna di piazza del Pigneto 9/a. “Il titolo prescelto, Anche questa è… Leggi tutto ...