Reddito cittadinanza “ancora di salvezza per 1 | 8 milioni di famiglie”

(Adnkronos) – "Il Reddito di cittadinanza ha rappresentato un'ancora di salvezza per 1,8 milioni di famiglie, ma va notato che circa il 46% dei percettori risultano occupati (552.666 standard e 279.290 precari) con impieghi tali da non consentire loro di emergere dal disagio e da costringerli a ricorrere al rdc per la sussistenza". Così Sebastiano Fadda, presidente dell'Inapp,commenta il policy brief che l'Istituto dedica al Reddito di cittadinanza attraverso l'indagine Plus, rappresentativa dell'intero territorio nazionale su un campione di oltre 45.000 individui dai 18 ai 74 anni. "Si potrebbe dire – spiega – che basterebbe migliorare le condizioni retributive e lavorative di questi lavoratori per quasi dimezzare immediatamente l'attuale numero dei ...

