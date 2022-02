Recupero amaro per il Volley Bergamo 1991: a Trento 3-0 senza appello (Di giovedì 24 febbraio 2022) Recupero amaro per il Volley Bergamo 1991: il mercoledì di Campionato non porta punti alle rossoblù che a Trento hanno lasciato tre set e tre punti alle padrone di casa. Si comincia con Ogoms e Schoelzel al centro, Borgo opposta alla regista Di Iulio, Loda e Lanier e il libero Faraone. Ai box May per un problema fisico, out Butigan il cui tesseramento non consente di giocare il match che si sarebbe dovuto disputare il 9 gennaio, prima del suo arrivo a Bergamo. Le padrone di casa rispondono con la palleggiatrice Raskie, le schiacciatrici Nizetich e Rivero, l’opposto Piani, le centrali Rucli e Furlan e il libero Moro. Bergamo parte con il freno a mano tirato, Trento, con Rivero (7, 54%) e Nizetich (5, 50%), buca la difesa rossoblù e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022)per il: il mercoledì di Campionato non porta punti alle rossoblù che ahanno lasciato tre set e tre punti alle padrone di casa. Si comincia con Ogoms e Schoelzel al centro, Borgo opposta alla regista Di Iulio, Loda e Lanier e il libero Faraone. Ai box May per un problema fisico, out Butigan il cui tesseramento non consente di giocare il match che si sarebbe dovuto disputare il 9 gennaio, prima del suo arrivo a. Le padrone di casa rispondono con la palleggiatrice Raskie, le schiacciatrici Nizetich e Rivero, l’opposto Piani, le centrali Rucli e Furlan e il libero Moro.parte con il freno a mano tirato,, con Rivero (7, 54%) e Nizetich (5, 50%), buca la difesa rossoblù e ...

Advertising

webecodibergamo : Recupero amaro per le bergamasche a Trento - bergamo1991 : Recupero amaro per il #VolleyBergamo1991: il mercoledì di Campionato non porta punti alle rossoblù che a Trento han… - LaVoceNovara : Amaro recupero in serie D per l'Rg Ticino che cade 2-0 a Romentino contro un buon Derthona che con un gol per tempo… - SaifaPaola : @LaVenadeDeRossi 24 minuti di gioco effettivo nel 2’ tempo. 4 minuti di recupero…Siamo fessi noi che continuiamo a… - TataMatilda1 : Vabbeh io dormo che c'ho il fegato amaro se qualche coraggioso vuole registrare recupero domani ?? buonanotte ?? o buongiorno ?? #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero amaro Algarve Cup, l'Italia battuta in finale dalla Svezia ai rigori Una sconfitta di rigore, che lascia l'amaro in bocca per come maturata, ma che si trascina dietro impressioni decisamente positive per ... La pressione azzurra porta al recupero della sfera nella metà ...

Omicidio Pamela Mastropietro, la Corte di Cassazione conferma l'ergastolo per Oseghale ...18enne uccisa a Macerata alla fine di gennaio dopo essersi allontanata da una comunità di recupero. ... 'È una sentenza che ci lascia l'amaro in bocca, oggi speravano oggi arrivasse la parola fine', ...

Serie D, recupero amaro per l’RG Ticino: KO in casa col Derthona La Voce di Novara Del Piero: 'Villarreal-Juve risultato amaro, ma un recupero potrà cambiare il ritorno' "Un risultato amaro, perché la Juve era passata in vantaggio e poteva chiuderla sfruttando alcune occasioni. Il Villarreal sarà una squadra pericolosa anche al ritorno, anche se il recupero di Dybala ...

La Conad cade al tie-break a Siena SIENA. È amaro l’epilogo del recupero infrasettimanale della seconda giornata di ritorno che ha visto la Conad infilarsi nell’ennesimo tie-break stagionale - sei vinti su otto - per poi perderlo.

Una sconfitta di rigore, che lascia l'in bocca per come maturata, ma che si trascina dietro impressioni decisamente positive per ... La pressione azzurra porta aldella sfera nella metà ......18enne uccisa a Macerata alla fine di gennaio dopo essersi allontanata da una comunità di. ... 'È una sentenza che ci lascia l'in bocca, oggi speravano oggi arrivasse la parola fine', ..."Un risultato amaro, perché la Juve era passata in vantaggio e poteva chiuderla sfruttando alcune occasioni. Il Villarreal sarà una squadra pericolosa anche al ritorno, anche se il recupero di Dybala ...SIENA. È amaro l’epilogo del recupero infrasettimanale della seconda giornata di ritorno che ha visto la Conad infilarsi nell’ennesimo tie-break stagionale - sei vinti su otto - per poi perderlo.