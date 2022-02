Rally, il Mondiale si sposta in Svezia. Chi avrà la meglio senza i due Séb? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con ancora negli occhi l’incredibile duello tra Sébastien Loeb e Sébastien Ogier ci spostiamo in Svezia per un appuntamento da non perdere. Il FIA World Rally Championship si appresta per una nuova sfida, la prima senza i due transalpini che negli ultimi anni hanno scritto pagine indelebili di questa disciplina. In quel di Umeå la battaglia è assicurata, regna infatti l’incertezza per una manifestazione speciale che di fatto è l’unica completamente sulla neve del calendario. Le nuove Rally1 cercano un padrone, una sfida tutta da vivere dopo l’esordio in quel di Montecarlo. Al comando della graduatoria generale, terzo effettivo visto che non consideriamo i due Séb, c’è il finnico Kalle Rovanpera (Toyota) che insieme al padrone di casa Oliver Solberg (Hyundai) sono i due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con ancora negli occhi l’incredibile duello traastien Loeb eastien Ogier ci spostiamo inper un appuntamento da non perdere. Il FIA WorldChampionship si appresta per una nuova sfida, la primai due transalpini che negli ultimi anni hanno scritto pagine indelebili di questa disciplina. In quel di Umeå la battaglia è assicurata, regna infatti l’incertezza per una manifestazione speciale che di fatto è l’unica completamente sulla neve del calendario. Le nuove1 cercano un padrone, una sfida tutta da vivere dopo l’esordio in quel di Montecarlo. Al comando della graduatoria generale, terzo effettivo visto che non consideriamo i due, c’è il finnico Kalle Rovanpera (Toyota) che insieme al padrone di casa Oliver Solberg (Hyundai) sono i due ...

