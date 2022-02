Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Andy Murray? Montepremi e cifre per i quarti a Dubai (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Andy Murray e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano si è reso protagonista di un bel numero sul cemento degli Emirati Arabi Uniti ed è riuscito a battere il quotato britannico col punteggio di 7-5, 6-2. Successo davvero di lusso per l’altoatesino, che ha vendicato la battuta d’arresto rimediata lo scorso novembre a Stoccolma e che per la prima volta in carriera è riuscito ad avere la meglio su uno dei mitici Fab Four. Jannik Sinner si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in Medio Oriente, dove ha fatto il suo debutto accanto al nuovo allenatore dopo la separazione con Riccardo Piatti. Il numero 10 al mondo, reduce dai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha sconfittoe si è qualificato aidi finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano si è reso protagonista di un bel numero sul cemento degli Emirati Arabi Uniti ed è riuscito a battere il quotato britannico col punteggio di 7-5, 6-2. Successo davvero di lusso per l’altoatesino, che ha vendicato la battuta d’arresto rimediata lo scorso novembre a Stoccolma e che per la prima volta in carriera è riuscito ad avere la meglio su uno dei mitici Fab Four.si è cosìil diritto di proseguire la propria avventura in Medio Oriente, dove ha fatto il suo debutto accanto al nuovo allenatore dopo la separazione con Riccardo Piatti. Il numero 10 al mondo, reduce dai ...

Advertising

MariCatell : RT @etherea_etherea: @Cazzaccimiei1 Forse bisogna farsi domande sul perché , per ogni malato Covid l'ospedale riceva 3.900 € al giorno ( e… - RuggeroLauria : @repubblica Quanti soldi avete preso x questo articolo? - Mirko92982183 : RT @etherea_etherea: @Cazzaccimiei1 Forse bisogna farsi domande sul perché , per ogni malato Covid l'ospedale riceva 3.900 € al giorno ( e… - MarcoTosatti : RT @etherea_etherea: @Cazzaccimiei1 Forse bisogna farsi domande sul perché , per ogni malato Covid l'ospedale riceva 3.900 € al giorno ( e… - RBollite : @ilgiornale Certo noi servi degli USA. Non importa i costi che stiamo sostenendo, nemmeno quanto costa aderire alla… -