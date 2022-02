“QuantEra” | bando da 43 | 5 milioni di euro | 16 gruppi italiani negli 11 progetti ammessi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Italia eccellenza nelle tecnologie quantistiche. Si e’ infatti conclusa la valutazione delle proposte presentate nell’ambito del primodell’EraNET CofundII, una rete di 38 organizzazioni provenienti da 31 paesipei che ha lo scopo di consolidare la cooperazione in materia di tecnologie quantistiche finanziandodi ricerca sul tema. Al, che ha messo a disposizione della comunità scientificapea un budget di 43.5di, hanno risposto 128 consorzi internazionali di ricerca. In 11 dei 39al finanziamento partecipano 16, 9 di questi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) che coordina 4 ...

La presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza , così commenta gli esiti delII: 'Grazie ai nostri ricercatori, in questa edizione il Cnr è primo in Europa per numero di progetti ...Si è conclusa la valutazione delle proposte presentate nell'ambito del primo bando dell'EraNET Cofund QuantERA II, una rete di 38 organizzazioni provenienti da 31 paesi europei ...