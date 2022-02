Putin sfida l' Ucraina | Allarme Usa - Nato | E' l' inizio dell' invasione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Putin sfida

Sale la tensione tra Russia e Ucraina, l'Occidente condanna le mosse diche tira dritto ma si dice aperto a soluzioni diplomatiche. 23 febbraio 2022Una raffica di sanzioni anti - russe fa da fil rouge alle prime reazioni di Usa, Gran Bretagna e Ue allalanciata da Vladimirnella crisi ucraina. Crisi Russia - Ucraina, la Nato avverte: ...Sale la tensione tra Russia e Ucraina, l'Occidente condanna le mosse di Putin che tira dritto ma si dice aperto a soluzioni diplomatiche.Ventiquattr'ore per certificare un'unità non scontata e non offrire allo zar la sponda di un'Europa spaccata . Una raffica di sanzioni anti-russe fa da fil ...