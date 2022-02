Putin: «Russia aperta alla diplomazia, ma la sicurezza non è negoziabile» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Onu: i principi delle Nazioni Unite non sono un menù a la carte. In giornata Di Maio alle Camere. Giappone e Canada intensificano le sanzioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Onu: i principi delle Nazioni Unite non sono un menù a la carte. In giornata Di Maio alle Camere. Giappone e Canada intensificano le sanzioni

Advertising

lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Draghi: 'Da Putin inaccettabile violazione, prepariamo sanzioni' #ucraina #russia #mariodraghi… - RRivolta : RT @fogna_la: Gli #Usa applaudono la #Ue che sanziona la #Russia. Il gas va alle stelle e la Ue si appresta a pagarlo il quadruplo. Così #P… - ricsallustio : @piercamillo I bot che attaccarono Mattarella sui social o che inondarono i social con menzogne prima del referendu… -