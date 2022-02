Putin e la pericolosa negazione dell’identità ucraina

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Immerso in un sogno revisionista e sovietico,nega la volontà della popolazionedi voler vivere in uno stato indipendente dalla Russia, e continua a pretendere di agire come meglio crede con i paesi vicini. Leggi

Il discorso pronunciato la sera del 21 febbraio da Vladimirdarebbe lavoro agli storici per generazioni. Mentre si apprestava a privare il vicino ucraino di un nuovo pezzo di territorio per la seconda volta dopo la Crimea (annessa nel 2014), il ...... se il presidente russovorrà davvero arrivare a Kiev come si paventa a Londra e Washington, ... Però dovremmo aver capito quanto sia equivoca ela formula 'diplomatica' che si ripete ...Immerso in un sogno revisionista e sovietico, Putin nega la volontà della popolazione ucraina di voler vivere in uno stato indipendente dalla Russia, e continua a pretendere di agire come meglio crede ...Ma, purtroppo, gli unici dati certi sono che delle dichiarazioni di Putin non ci si può fidare, e che il presidente russo, nonostante abbia mostrato ripetutamente la sua cinica razionalità in politica ...