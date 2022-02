Probabili formazioni Salernitana-Bologna, ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Salernitana-Bologna, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Ultima spiaggia per la salvezza per i campani, i felsinei invece vogliono allontanarsi dalle zone pericolanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 27 febbraio allo stadio Arechi, chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Salernitana – Nicola vuole i tre punti e schiera Bonazzoli, Djuric in attacco dal 1? con la speranza che possa recuperare Ribery. QUI Bologna – Tornano Svanberg e Medel dopo la squalifica, in panchina tornano Orsolini e Binks. Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ledi, match valido per ladi. Ultima spiaggia per la salvezza per i campani, i felsinei invece vogliono allontanarsi dalle zone pericolanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 27 febbraio allo stadio Arechi, chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Nicola vuole i tre punti e schiera Bonazzoli, Djuric in attacco dal 1? con la speranza che possa recuperare Ribery. QUI– Tornano Svanberg e Medel dopo la squalifica, in panchina tornano Orsolini e Binks.(3-4-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, ...

