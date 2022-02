Probabili formazioni Olympiakos-Atalanta: ritorno spareggio Europa League 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Olympiakos-Atalanta, match del ritorno degli spareggi di Europa League 2021/2022. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 24 febbraio al Georgios Karaiskakis. Dopo il 2-1 dell’andata, Gasperini cerca un risultato favorevole per difendere il risultato acquisito. Diretta su Dazn e Sky oltre che su Sky Go. Olympiakos – Pochi cambi per Martins. Probabile conferma dell’11 (3-4-3) visto al Gewiss Stadium. Atalanta – Senza Muriel e Zapata, Gasperini proporrà Boga falso nove con Koopmeiners e Pasalic a supporto. Ma Malinovskyi scalpita. Le Probabili formazioni Olympiakos (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ledi, match deldegli spareggi di. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 24 febbraio al Georgios Karaiskakis. Dopo il 2-1 dell’andata, Gasperini cerca un risultato favorevole per difendere il risultato acquisito. Diretta su Dazn e Sky oltre che su Sky Go.– Pochi cambi per Martins. Probabile conferma dell’11 (3-4-3) visto al Gewiss Stadium.– Senza Muriel e Zapata, Gasperini proporrà Boga falso nove con Koopmeiners e Pasalic a supporto. Ma Malinovskyi scalpita. Le(3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, ...

