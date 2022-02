(Di mercoledì 23 febbraio 2022) I bilanci possono essere un po’ come l’amore, ilnon si scorda mai. Ei conti del 2021, i primi dalla nascita del colosso italo-francese, frutto delle nozze tra Fca e Psa celebrate sul finire del 2020 e oggi quarto costruttore di auto globale, non li scorderà facilmente. Il gruppo con sede in Olanda, guidato da Carlos Tavares e presieduto da John Elkann, ha chiuso il 2021, con un utile di 13,4 miliardi di euro, cifra quasi triplicata rispetto alla somma di quelli di Fca e Psa nel 2020, e ricavi in salita del 14% a 152 miliardi. In aumento del 14%, guidati principalmente da un andamento migliore dell’area Nafta (margini pari al 16,3%) e dell’America Latina, seguita dall’area Emea. Il risultato operativo rettificato è quasi raddoppiato a 18 miliardi con un margine dell’11,8%, oltre l’obiettivo del 10% grazie alle sinergie, e tutti i ...

Advertising

F_DUva : Grazie anche al @Mov5Stelle, nella notte di oggi è arrivato l'ok delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio… - formichenews : Primo bilancio, altro mega-dividendo. @Stellantis fa felici (di nuovo) gli azionisti L'articolo di @gianluzappo ??… - bizcommunityit : Barclays, l'utile quintuplica nel primo bilancio firmato dal ceo Venkatakrishnan #CEO - ciroiengo4 : RT @quattroruote: Bilancio #Stellantis, il primo anno di vita si chiude con margini da segmento premium ---> - Luca_Gabbi : Ricapitolando: #Stellantis elargisce dividendi e premi ai dipendenti e noi col #Milleproroghe gli daremo 1 Mld ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo bilancio

... la Giunta regionale ha deliberato la variazione diche libera risorse da destinare all'... 'ma, per l'Abruzzo, anche gli oltre 10 milioni di euro frutto di economie delAvviso gestito ...Per il settore dello spazio "le risorse a disposizione complessive sulnazionale , al ... inluogo, dal fatto che l'ASI è già soggetto attuatore e percettore di ingentissime risorse sia ...(Arv) Venezia 23 feb. 2022 - Alla ripresa dei lavori, nel pomeriggio, il Consiglio regionale del Veneto ha votato all’unanimità la Mozione n. 153, illustrata in aula dal primo firmatario, Laura Cestar ...Diretta Virtus Verona Renate streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 22^ giornata di Serie C ...