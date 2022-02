Prezzo benzina: sfiora 1,850 euro/l alla pompa. Protestano i consumatori (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una emergenza che impoverisce i consumatori ma arricchisce le casse dello Stato, che grazie agli incrementi dei listini dei carburanti incamera maggiori entrate grazie alle tasse, afferma Assoutenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una emergenza che impoverisce ima arricchisce le casse dello Stato, che grazie agli incrementi dei listini dei carburanti incamera maggiori entrate grazie alle tasse, afferma Assoutenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Marco54365186 : @1V4vendetta Io la vedo come una gigantesca montatura per inculare noi. Intanto l’energia sta salendo, non hanno sp… - King_Money_92 : Benzina: prezzo medio settimanale sfiora 1,850 euro litro - Economia - ANSA - rafbarberio : E ora prepariamoci all’aumento del prezzo della #benzina, all’aumento dell’#inflazione, all’aumento dei #tassi di i… - Sercit1 : @LaPiramide__ ?? per mantenere i mega-suv V8 regalerebbero pure Polonia e Paesi Baltici in cambio di benzina a buon prezzo?????? - BusaGian : @dottorbarbieri È come per il prezzo della benzina, sale rapidissimo e cala lentooo leeeeentoooo lentissssimo fino al prossimo aumento -