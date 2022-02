“Preoccupato per lei”. GF Vip: Delia Duran, la situazione precipita. “Cosa sta facendo Alex Belli” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Delia Duran e lui sono stati sposati per ben otto anni, vivevano insieme a Milano finché lei non ha incontrato Alex Belli. Lo aveva contattato perché si era messa in testa di diventare una influencer e a casa dal marito non è più tornata. Si chiama Marco Nerozzi e non ha una ottima considerazione dell’attore di CentoVetrine. Attraverso le pagine del settimanale Di Più Tv, l’ex marito di Delia Duran si è detto molto Preoccupato per lei. A suo avviso, la 34enne sarebbe quasi sottomessa e manipolata da Alex Belli e quest’ultimo penserebbe soltanto a se stesso. Anche Marco Nerozzi era per l’amore libero, ma non in tali termini. Delia Duran, le parole dell’ex marito L’imprenditore 55enne non è ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 23 febbraio 2022)e lui sono stati sposati per ben otto anni, vivevano insieme a Milano finché lei non ha incontrato. Lo aveva contattato perché si era messa in testa di diventare una influencer e a casa dal marito non è più tornata. Si chiama Marco Nerozzi e non ha una ottima considerazione dell’attore di CentoVetrine. Attraverso le pagine del settimanale Di Più Tv, l’ex marito disi è detto moltoper lei. A suo avviso, la 34enne sarebbe quasi sottomessa e manipolata dae quest’ultimo penserebbe soltanto a se stesso. Anche Marco Nerozzi era per l’amore libero, ma non in tali termini., le parole dell’ex marito L’imprenditore 55enne non è ...

