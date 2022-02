Premio Amarilli Corti | aperto il bando per sostenere la formazione artistica dei giovani

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’associazione “ACCADEMIA DELLO STUPORE”, in collaborazione con la cooperativa Erbamil, promuove la terza edizione del, in memoria di, giovane cantante ed allieva attrice dei corsi di teatro di Erbamil, tragicamente scomparsa nel 2017. Ilsi rivolge aidi età compresa fra i 18 ed i 25 anni con l’obiettivo di sostenerne lain ambito musicale, teatrale e delle arti figurative e visive. Sul sito del Teatro Erbamil è già disponibile ildi concorso, con scadenza al 31 marzo 2022, data entro la quale è possibile inviare domanda di partecipazione e candidatura di un progetto formativo. Il Comitato organizzatore delsceglierà il progetto vincitore entro il 15 aprile 2022 e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Premio Amarilli

L'Eco di Bergamo

... a cui è dedicato il. Al concorso, riservato alla narrativa di viaggio in lingua italiana e ... Carlo Pizzati, Germano Pontoni, Giuseppe Samonà, Giammarco Sicuro, Mauro Tonino,Varesio, ...Lazzaron smista bene in regia (di MVP per lui a fine gara), Cunial e Barbon sono decisivi da ... Mazzocca, Cunial, Barbon, Pegoraro, Murabito al centro elibero. Primo break per Treviso ...Il premio in collaborazione con Teatro Erbamil, ha l’obiettivo di contribuire a finanziare il percorso formativo di un giovane artista meritevole in memoria della 22enne Amarilli Corti, deceduta ...