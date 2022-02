Premier League LIVE: dalle 20.30 Burnley-Tottenham, Liverpool-Leeds e un'altra gara (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Inghilterra ci sono alcune partite da recuperare e stasera si giocheranno tre di queste gare, tutte in programma alle 20.30. Il Tottenham... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Inghilterra ci sono alcune partite da recuperare e stasera si giocheranno tre di queste gare, tutte in programma alle 20.30. Il...

Advertising

capuanogio : Assist di #Kulusevski, gol di #Kane. Minuto numero 95 e #Tottenham vince 3-2 in casa del #ManCity. #Kulusevski un… - sportface2016 : #PremierLeague | #Burnley vs #Tottenham: le formazioni ufficiali - infoitsport : Carragher sicuro: “La corsa alla Premier League è riaperta. Io punto su…” - CalcioOggi : Conte, retroscena su Paratici: 'Quando era alla Juve provò a danneggiarmi' - Tuttosport - sportli26181512 : Svolta in Inghilterra, Chelsea prima squadra a mostrare il badge della Coppa del Mondo per Club: Il Sun riferisce c… -