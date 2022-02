“Povero gabbiano | hai perduto la compagna” | il brano di Gianni Celeste virale su TikTok a 34 anni dalla pubblicazione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “, haila”. Se questa frase non vi dice nulla, allora siete dei boomer. Si tratta del tormentone del momento, diventatosu Instagram ma soprattutto su. Ilporta la firma di(al secolo GiovGrasso), cantante neomelodico nato a Catania 57fa ma che ama cantare in napoletano. Il titolo della canzone è Tu Comm’a Mme e, nonostante risalga al 1988, è diventatosolo adesso. Sì, nel 2022. “Buongiorno amici, nelle classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto Tu comm’a mme. In tanti la conoscete come”, ha scritto orgoglioso ...

team_world : Noi ridiamo e scherziamo ma povero gabbiano, hai perduto la compagna. - SkyTG24 : Povero Gabbiano, il testo della canzone tormentone di Gianni Celeste virale su Tik Tok - wordsarry : chi é che ha scovato la canzone povero gabbiano hai perduto la compagna e l’ha fatta diventare un trend su tiktok voglio saperlo - mbiscottx : RT @rosaliedebuchin: povero hai perduto gabbiano la compagna - Maria54164850 : RT @poison0vs: barù: guardiamo questi gabbiani che ci volano sopra ed è subito: POVERO GABBIANO HAI PERDUTO LA COMPAAAAGNAAA #jerù -

A scorrere la Viral 50 Italia di Spotify , in questi giorni, può capitare di imbattersi in una storia interessante. Insieme ai reduci di Sanremo, come Tananai e Ditonellapiaga, e a Martelli, .../ hai perduto la compagna". È la frase virale di questi giorni su TikTok e Instagram. Una frase tratta da una canzone neomelodica che arriva dal lontano 1988 e che è in testa alla ...In verità si intitola «Tu Comm’a Mme», firmata da Gianni Celeste: è una canzone neomelodica del 1988, registrata quando ancora internet era in fase di sperimentazione. Oggi è tra i brani più ascoltati ...Non me lo sarei mai aspettato..". Ribatezzata dal web, "Povero Gabbiano" è una canzone romantica. I ragazzi si scambiano su Instagram storie con clip ironiche e il sottofondo della canzone.