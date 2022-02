Porto turistico a Fiumicino, Montino: “Sceglieremo il progetto coinvolgendo la città” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fiumicino – Dopo mesi di richieste di chiarimenti da parte dei cittadini e dei comitati locali, e solo a seguito della nota ufficiale della Royal Caribbean (leggi qui), il Comune di Fiumicino rompe il silenzio sulla vicenda del nuovo Porto turistico che dovrebbe sorgere nell’area del vecchio faro, alla foce del Tevere. “L’amministrazione comunale non può che prendere atto della conclusione, da parte della sezione fallimentare del Tribunale civile di Roma della procedura concorsuale della società in liquidazione IP vinta dalla società Royal Caribbean“, dice il sindaco Montino, in una nota diffusa a mezzo stamp. “Dopo che 12 anni fa la precedente amministrazione comunale di Fiumicino, la Regione e lo Stato avevano approvato la costruzione del Porto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Dopo mesi di richieste di chiarimenti da parte dei cittadini e dei comitati locali, e solo a seguito della nota ufficiale della Royal Caribbean (leggi qui), il Comune dirompe il silenzio sulla vicenda del nuovoche dovrebbe sorgere nell’area del vecchio faro, alla foce del Tevere. “L’amministrazione comunale non può che prendere atto della conclusione, da parte della sezione fallimentare del Tribunale civile di Roma della procedura concorsuale della società in liquidazione IP vinta dalla società Royal Caribbean“, dice il sindaco, in una nota diffusa a mezzo stamp. “Dopo che 12 anni fa la precedente amministrazione comunale di, la Regione e lo Stato avevano approvato la costruzione del...

