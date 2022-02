Porto turistico a Fiumicino, la nota ufficiale di Royal Caribbean: rimodulazione per gli yacht di grandi dimensioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fiumicino – Dopo la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Fiumicino (leggi qui), il Gruppo Royal Caribbean, tramite la società controllata al 100% “Fiumicino Waterfront S.r.l.”, in una nota rende noto di aver “acquisito la concessione del Porto turistico di Fiumicino-Isola Sacra, per il prezzo di €11.450.000. L’operazione è il risultato dell’asta avvenuta in seguito alla procedura concorsuale della Società in liquidazione Iniziative Portuali”. “Royal Caribbean Group – si legge nella nota – ha rilevato il progetto originale del Porto turistico, che versa da molto tempo in uno stato di sostanziale blocco e in una condizione di elevato e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Dopo la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di(leggi qui), il Gruppo, tramite la società controllata al 100% “Waterfront S.r.l.”, in unarende noto di aver “acquisito la concessione deldi-Isola Sacra, per il prezzo di €11.450.000. L’operazione è il risultato dell’asta avvenuta in seguito alla procedura concorsuale della Società in liquidazione Iniziative Portuali”. “Group – si legge nella– ha rilevato il progetto originale del, che versa da molto tempo in uno stato di sostanziale blocco e in una condizione di elevato e ...

