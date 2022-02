Porsche - A Zuffenhausen arriva la Cayman elettrica: investimenti per 500 milioni di euro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Porsche è pronta ad ampliare la gamma di modelli assemblati a Zuffenhausen, uno dei tre distretti di Stoccarda. Secondo Automobilwoche, infatti, la Casa tedesca avrebbe in programma di investire circa 500 milioni di euro nella sua storica fabbrica per avviare nel 2023 la produzione della versione elettrica della Cayman. La Mission R. L'impianto sforna già da diversi mesi veicoli a batteria: tra il 2018 e il 2019 sono stati investiti 700 milioni di euro per eseguire i lavori di ammodernamento necessari per ampliare le produzioni con la Taycan, la prima elettrica della Porsche. La Cayman elettrica sarà ispirata alla Mission R, il prototipo di auto da competizione presentato al Salone ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laè pronta ad ampliare la gamma di modelli assemblati a, uno dei tre distretti di Stoccarda. Secondo Automobilwoche, infatti, la Casa tedesca avrebbe in programma di investire circa 500dinella sua storica fabbrica per avviare nel 2023 la produzione della versionedella. La Mission R. L'impianto sforna già da diversi mesi veicoli a batteria: tra il 2018 e il 2019 sono stati investiti 700diper eseguire i lavori di ammodernamento necessari per ampliare le produzioni con la Taycan, la primadella. Lasarà ispirata alla Mission R, il prototipo di auto da competizione presentato al Salone ...

viaggiareonthe1 : Porsche - A Zuffenhausen arriva la Cayman elettrica: investimenti per 500 milioni di euro - PremVitesse : Porsche investirà 500 milioni di euro nei suoi impianti di Stoccarda-Zuffenhausen, per la produzione della della su… - lautomobile_ACI : Anche la Porsche Macan diventa Touring. Come è già avvenuto per la 718 e la 911 GT3, la Casa di Zuffenhausen ha amp… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Zuffenhausen Porsche 718: le Cayman e Boxster elettriche saranno prodotte in Germania ...avrà una powertrain full - electric e sarà prodotta direttamente nella factory di Zuffenhausen Direttamente dalla Germania arrivano alcune novità in merito alla prossima generazione di Porsche ...

Vw guida Porsche in Borsa. E spinge la svolta elettrica È da tempo che si parla di una possibile quotazione di Porsche e, già nel 2018, lo stesso Cfo della Casa di Zuffenhausen, Lutz Mesche, aveva affernato che "un'operazione del genere avrebbe potuto far ...

La Porsche investirà mezzo miliardo per la Cayman elettrica - Quattroruote.it Quattroruote A Zuffenhausen arriva la Cayman elettrica: investimenti per 500 milioni di euro La Porsche è pronta ad ampliare la gamma di modelli assemblati a Zuffenhausen, uno dei tre distretti di Stoccarda. Secondo Automobilwoche, infatti, la Casa tedesca avrebbe in programma di investire ...

Porsche Landjet: la futura Super SUV a propulsione elettrica Allo studio la nuova Porsche Landjet, l'inedita Super SUV a propulsione elettrica della Casa di Zuffenhausen, lunga oltre cinque metri e accreditata dell'autonomia massima di circa 700 km.

...avrà una powertrain full - electric e sarà prodotta direttamente nella factory diDirettamente dalla Germania arrivano alcune novità in merito alla prossima generazione di...È da tempo che si parla di una possibile quotazione die, già nel 2018, lo stesso Cfo della Casa di, Lutz Mesche, aveva affernato che "un'operazione del genere avrebbe potuto far ...La Porsche è pronta ad ampliare la gamma di modelli assemblati a Zuffenhausen, uno dei tre distretti di Stoccarda. Secondo Automobilwoche, infatti, la Casa tedesca avrebbe in programma di investire ...Allo studio la nuova Porsche Landjet, l'inedita Super SUV a propulsione elettrica della Casa di Zuffenhausen, lunga oltre cinque metri e accreditata dell'autonomia massima di circa 700 km.