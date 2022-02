Pnrr, Giovannini: "300 mln di finanziamenti per produzione autobus non inquinanti" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il 98,7% delle risorse è stato ripartito: il 98,1% dei 39,6 miliardi di euro del Pnrr e il 100% del fondo complementare". "In termini di traguardi e di obiettivi ci sono 53 traguardi finali da raggiungere entro il 2026: di cui 43 per investimenti e 10 per riforme. Nel 2021 abbiamo raggiunto tutti i 7 traguardi previsti per il 2021 e già 2 traguardi, in particolare riforme, per il 2022". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso della sua audizione alla Camera in Commissione Trasporti nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sottolinea che "nel 2022 sono previsti 7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Il 98,7% delle risorse è stato ripartito: il 98,1% dei 39,6 miliardi di euro dele il 100% del fondo complementare". "In termini di traguardi e di obiettivi ci sono 53 traguardi finali da raggiungere entro il 2026: di cui 43 per investimenti e 10 per riforme. Nel 2021 abbiamo raggiunto tutti i 7 traguardi previsti per il 2021 e già 2 traguardi, in particolare riforme, per il 2022". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico, nel corso della sua audizione alla Camera in Commissione Trasporti nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico, sottolinea che "nel 2022 sono previsti 7 ...

