Playoff Mondiali 2022 | Russia-Polonia rimane il 24 marzo | ma FIFA non conferma sede a Mosca

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi che coinvolgee Ucraina si riflette anche sullo sport: ad esempio, laha fatto richiesta di spostare ladella partita contro i russi, che era programmata ail prossimo 24. Una sfida importante, perché valida per idi qualificazione aidi Qatar. Un portavoce dellaha spiegato che l’organizzazione sta monitorando la situazione, rimandando alle informazioni contenute sul proprio sito. Ebbene, attualmente la sfidain programma per lo stesso giorno, ma lanon è stata ancorata. SportFace.

... calendario alla mano, toccherà alla Fifa: tra un mese (24 marzo) a Mosca ci sarebbe Russia - Polonia, semifinale di quel ramo deiche valgono un posto per idel Qatar. 2 Articoli ...E poi disintegra l'Italia "colonia" Il 24 marzo Mosca dovrebbe ospitare ilRussia - Polonia per ie in caso di vittoria dei padroni di casa anche una sfida con la vincente tra Svezia ...Proprio nella città mistica per eccellenza, sotto le pendici del Vesuvio, iconico vulcano presente in tutte le cartoline della magnifica città capitale storica del Regno delle Due Sicilie, avrà luogo ...Ucraina Russia sport: La tensione geopolitica tra Ucraina e Russia è ormai alle stelle. Ecco quali saranno i suoi effetti sul mondo sportivo.