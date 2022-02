Più Indo che Pacifico Se Macron sbuffa contro Biden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’acqua è passata, la tensione un po’ meno. Mentre soffiano venti di guerra in Ucraina l’Europa torna a parlare di Cina ee riapre ferite che sembravano ricucite, almeno in parte. A Parigi martedì è stato il giorno della riunione del G7 esteri sulla crisi nel Donbas e l’ombra di un’invasione russa a Kiev. Ma è stato anche il giorno del forum dell’Ue sull’. Non un evento qualunque: all’ombra dell’Eliseo, sotto la regia del capo della diplomazia francese Yves Le Drian, si sono riuniti i ministri degli Esteri e i rappresentanti dei principali Paesi Ue e di trenta Stati della regione. Può sembrare cosa di poco conto, se confrontata con l’escalation militare in Est Europa. E invece così non è: con notevole ritardo rispetto all’alleato d’Oltreoceano Bruxelles inizia a guardare al quadrante globale ...