Piazza della Libertà: senza apertura locali, struttura vandalizzata (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Fa male vedere il lento, progressivo deterioramento di alcuni ‘pezzi’ di Piazza della Libertà. Complice anche la mancata sincronizzazione degli interventi strutturali, alcuni listelli sono ‘saltati’. Certamente c’è stata qualche mano (vandalica) che ha agito su pezzi, però, in un recente passato già rimossi per i lavori di scavo necessari per l’elettrificazione del parcheggio. Quindi successivamente rimontati. La instabilità di alcune tavole, in quel preciso angolo di sottoPiazza, lascia presagire un rapido aumento del danno. Più in là crescono, inoltre, le aree di marmo nero di rivestimento oggetto degli scarabocchi dei ‘graffittari’ nostrani. Il problema potrebbe iniziare ad essere contenuto allorquando i locali della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Fa male vedere il lento, progressivo deterioramento di alcuni ‘pezzi’ di. Complice anche la mancata sincronizzazione degli interventili, alcuni listelli sono ‘saltati’. Certamente c’è stata qualche mano (vandalica) che ha agito su pezzi, però, in un recente passato già rimossi per i lavori di scavo necessari per l’elettrificazione del parcheggio. Quindi successivamente rimontati. La instabilità di alcune tavole, in quel preciso angolo di sotto, lascia presagire un rapido aumento del danno. Più in là crescono, inoltre, le aree di marmo nero di rivestimento oggetto degli scarabocchi dei ‘graffittari’ nostrani. Il problema potrebbe iniziare ad essere contenuto allorquando i...

