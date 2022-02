Piana, Commissione Luciani: «Il magistrato fa politica non potrà più indossare la toga». (Di mercoledì 23 febbraio 2022) All’indomani della riforma del Csm, Daniela Piana, già membro della Commissione Luciani per la riforma dell’ordinamento giudiziario e componente della Commissione tecnica dell’Ocse sulla giustizia, evidenzia come «rigore etico, coesione organizzativa, effettivo bilanciamento fra poteri e istituzioni capaci di esercitare un vero controllo imparziale sul rispetto delle regole siano i lati dell’immaginario quadrilatero entro cui va inquadrata la credibilità della magistratura». Con votazione all’unanimità, il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Consiglio superiore della magistratura e della disciplina sull’ordinamento giudiziario, terza riforma giurisdizionale dopo il processo civile e quello penale. Tra le tante emergenze, c’era attesa per la possibilità di ritornare a svolgere funzioni giudiziarie per ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) All’indomani della riforma del Csm, Daniela, già membro dellaper la riforma dell’ordinamento giudiziario e componente dellatecnica dell’Ocse sulla giustizia, evidenzia come «rigore etico, coesione organizzativa, effettivo bilanciamento fra poteri e istituzioni capaci di esercitare un vero controllo imparziale sul rispetto delle regole siano i lati dell’immaginario quadrilatero entro cui va inquadrata la credibilità della magistratura». Con votazione all’unanimità, il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Consiglio superiore della magistratura e della disciplina sull’ordinamento giudiziario, terza riforma giurisdizionale dopo il processo civile e quello penale. Tra le tante emergenze, c’era attesa per la possibilità di ritornare a svolgere funzioni giudiziarie per ...

